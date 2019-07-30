Тему «Умных городов» обсудили на международном форуме в Санкт-Петербурге
• 18:06 • 30 июля 2019
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Фото: Официальный сайт администрации Сакнт-Петербурга gov.spb.ru
Ежегодный форум Ассоциации ведущих университетов городов мирового уровня стартовал в Санкт-Петербурге 29 июля. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по информатизации и связи.
Симпозиум под названием World Cities World Class University Network прошел на площадке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Студенты и молодые ученые из России, Мексики, Бразилии, Австралии, Канады, США, Великобритании, Германии и Китая обсудили тему «Умных городов». В рамках этого вопроса рассматриваются особенности и перспективы цифровой трансформации для граждан.
Форум продлится до 2 августа, пишут «Невские Новости».
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