Более 1,5 тысячи звонков поступило на горячую линию от московских предпринимателей
Более 1,5 тысячи звонков от столичных предпринимателей поступило за шесть месяцев работы горячей линии по вопросам уплаты торгового сбора. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.
Предприниматели интересуются размером ставок торгового сбора, порядком применения норм законодательства и предоставления льгот.
По словам руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Дениса Тихонова, горячая линия является важным инструментом связи с бизнес-сообществом. В начале июня количество звонков заметно увеличилось из-за изменения ставок торгового сбора.
Справка «ВМ»
Торговый сбор — это фиксированный обязательный платеж, который взимается с организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере торговли.
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