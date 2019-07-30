Сенатор Совфеда объяснил высокий уровень доверия россиян Владимиру Путину
Более половины россиян высказались за то, чтобы российский президент Владимир Путин был снова избран на этот пост. Такие данные опроса привел «Левада-центр». По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам, главы Русской общины Крыма Сергея Цекова, данное желание вполне объяснимо.
— Это совершенно справедливая оценка деятельности нашего президента. Данные цифры связаны с тем, что граждане Российской Федерации хотят жить в стабильной и развивающейся стране, — отметил сенатор.
Цеков добавил, что популярность президента также связана с присоединением Крымского полуострова. Кроме того, он выразил уверенность, что в самом Крыму цифры рейтинга будут намного выше, пишет «Федеральное Агентство Новостей».
Владимир Путин был избран главой государства в марте 2018 года. При этом ранее президент заявлял, что не собирается менять Конституцию России и идти на третий срок.
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