МАК опубликовал промежуточный отчет по авиакатастрофе АН-24 в Бурятии
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет относительно катастрофы самолета АН-24, которая произошла на территории Бурятии.
По предварительным оценкам специалистов, выезд воздушного судна со взлетно-посадочной полосы и дальнейшее столкновение со зданием могло произойти по причине отказа левого двигателя. Это случилось перед посадкой.
Экипаж выполнил действия для флюгирования.
- После этого судно уклонилось вправо и сошло с ВПП, проехав по грунту и врезавшись в здание, - говорится в сообщении от МАК.
Напомним, что катастрофа произошла в июне 2019 года. В результате возгорания после столкновения со зданием самолет загорелся. Командир экипажа и бортмеханик погибли на месте, еще 30 человек обратились за помощью врачей. Семерых госпитализировали с травмами различной тяжести.
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