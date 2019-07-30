Перспективы военно-технического сотрудничества с Индией оценили в Госдуме
Россия поставит в Индию около тысячи авиаракет различного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
Перспективы в этой сфере положительно оценил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат Юрий Швыткин.
— Продаваемые Россией виды вооружения, которые привлекательны в цене и качестве, пользуются спросом, и в Индии, в том числе. Это очень важно для продвижения на рынке с целью рекламы нашей военной продукции. Также хочу отметить, что наши ракеты превосходят аналоги западных государств, — заявил Швыткин.
Он добавил, что в данный момент на индийском рынке оружия существует конкуренция с США. Однако, по его мнению, поставки российских авиаракет увеличат спрос на военную продукцию страны в целом, пишет «Федеральное агентство новостей».
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