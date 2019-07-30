Москвичей пригласили на утренние зарядки в экошколу «Кусково»
Москвичи и гости столицы смогут посетить утренние зарядки в экошколе «Кусково», первая из которых пройдет 7 августа. Во время открытых занятий все желающие узнают много нового о йоге, элементах телесной терапии, различных дыхательных практиках и не только.
На занятия приглашают представителей разных возрастов, в том числе детей, которым уже исполнилось семь лет.
Как передает официальный сайт мэра Москвы, на утренние зарядки нужно будет взять с собой коврик. Отмечается, что при плохой погоде занятия станут проводить в помещениях.
Зарядки в «Кусково» — не единственные активности, которые можно будет посетить в столице. Например, на территории сада имени Баумана каждую среду проходят открытые уроки по аргентинскому танго, а в «Зарядье» — по буги-вуги.
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