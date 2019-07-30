Как договориться с соседями

Во многих проблемах ЖКХ, как ни странно, виноваты не коммунальщики. А виноваты — жильцы, т.е. мы сами.

Типичная ситуация: стены в подъезде разрисованы, а до ремонта еще далеко. Нужно скинуться и провести работы за свой счет. С каждой квартиры — это несколько сот рублей, но как их собрать? В странах Запада такой проблемы не существует. Основное отличие людей в Европе и США — они социально активны. Практически каждый одновременно входит в пять-семь обществ: любителей рыбалки, охоты, кройки и шитья, кулинарии и т.д. и т.п. И уж все гарантированно входят в товарищество собственников недвижимости.

У нас же общество атомизировано. Почему в Москве большая часть жилья управляется государственной структурой? Да потому, что жильцы не в состоянии даже созвать общее собрание и принять участие в смене управляющей компании! Можно сделать людей более активными? Да.

Возьмем пример с ремонтом подъезда. Если вы хотите его сделать, обойдите соседские квартиры и найдите хотя бы пару единомышленников. Затем составьте, распечатайте и повесьте объявления — давайте сделаем ремонт. Через три-четыре дня распределите квартиры и обойдите с другими активистами каждую, объясняя жильцам необходимость ремонта и созывая их на общее собрание. В назначенный день, подозреваю, придут немногие. Хорошо, если один из десяти жильцов.

Если вы хотите сделать ремонт подъезда, обойдите соседские квартиры и найдите хотя бы пару единомышленников Фото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)

Тех, кто пришел, нужно уговорить скинуться хотя бы на какой-то минимум работ. Это самое сложное — мало кто хочет «платить за других». Но по-другому, к сожалению, не получится. Если вы все-таки уговорите, следующий важный этап — хоть что-то сделать, чтобы люди увидели улучшение. После этого сторонников у вас резко прибавится, и можно приступать к продолжению ремонта.

Кстати, не нужно бояться оппозиции. Если кто-то активно выступает против ремонта — не беда. Пусть предложит какие-то другие улучшения. Конструктивная оппозиция как раз необходима.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»