Стало известно место прощания с Владимиром Кара-Мурзой
Сын Владимира Кара-Мурзы сообщил, что прощание с журналистом и историком состоится 31 июля на территории Сахаровского центра. Начало в 10:00.
После этого в 12:00 на Даниловском кладбище пройдут отпевание и похороны.
— Владимир Кара-Мурза — старший будет похоронен рядом со своим отцом. Захоронение назначено на 15:00, — приводит «Интерфакс» слова сына журналиста.
Напомним, что Кара-Мурза — старший скончался 28 июля. Журналисту было 59 лет.
СПРАВКА «ВМ»
Владимир Кара-Мурза — старший родился 24 октября 1959 года. Окончил исторический факультет МГУ по специальности «преподаватель истории новейшего времени».
В 1992–1993 годах работал сначала старшим редактором, а затем корреспондентом еженедельной программы «Итоги» на РГТРК «Останкино».
В сентябре 1993 года перешел в телекомпанию НТВ, где проработал до 2001 года.
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