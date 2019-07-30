Певица Слава рассказала о своем способе борьбы с плохим настроением
• 22:58 • 30 июля 2019
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Фото: Официальный Instagram-аккаунт Славы / @nastya_slava
Российская певица Слава рассказала о своем методе борьбы с плохим настроением. Этим она поделилась с поклонниками в своем Instagram-аккаунте.
— Настроение — полный отстой! Решила поднять его новыми шмотками и мейкапом, — заявила Слава.
Свои обновки певица представила на суд подписчиков.
Слава добавила, что еще больше ей поднимет настроение запись новой песни, чем она и займется в ближайшее время.
Поклонники поддержали певицу:
«Вы отличная, все будет хорошо».
«Слава, ты супер! Держись, все будет хорошо! Удачи тебе!»
«Сапожки супер!»
«Все будет хорошо!»
«Настя, наряд хороший! Не грустите!»
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