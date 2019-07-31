Актриса Анна Хилькевич призналась, что обращалась к психологу

Российская актриса Анна Хилькевич призналась на своей странице в соцсети, что ей пришлось обращаться за помощью к психологу.

Она написала, что почувствовала в себе изменения и захотела в них разобраться, обратившись к специалисту. Но во время визита к психологу выяснилось, что актрисе просто нужно время, чтобы принять себя.

— Я пошла к психологу, хороший такой психолог, опытный, с большим бэкграундом и стоимостью. Целый час мы беседовали, я рассказывала, делилась, сдерживая, постоянно подступающие слезы. И в конце психолог сказала: «Хотите, чтобы я резюмировала, что я вижу?» Естественно, согласилась, на что я услышала: «Анна! Вы здоровый человек, и я вам абсолютно не нужна. Вы со всеми изменениями справитесь сами, нужно время», — рассказала Анна Хилькевич в Instagram.

Актриса замужем за Артуром Волковым, они воспитывают двух дочек: Арианну и Марию.

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