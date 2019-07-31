Актриса Ирина Пегова опубликовала откровенные фото в сорочке
Российская актриса Ирина Пегова опубликовала на своей странице в соцсети откровенные снимки из номера отеля в Санкт-Петербурге. На одном из фото она сидит в сорочке с глубоким вырезом и белоснежном пеньюаре на туалетном столике, чуть наклонившись вперед. На втором снимке актриса сидит за кофейным столиком и кокетливо играет с ягодами малины.
— Шел третий выходной! Нам надо позволять себе оставаться самим с самой со своими мыслями! Что я сегодня и делала! Не выходила никуда из номера любимого отеля и смотрела в «окно» на Фонтанку, не смогла полдня вылезти из кровати и снять любимую ночную сорочку с халатом, — поделилась актриса своим состоянием с подписчиками в Instagram.
Поклонники Ирины Пеговой восхитились ее снимками и написали много лестных комментариев в адрес кумира.
«Ух, какая красотка!» — написал фанат.
«Фото отпад. Вы прекрасны, Ирина» — отметил другой подписчик.
«Сударыня! Ну, что вы делаете? Испытание для мужчин! Прям давление сразу подскочило» — оставил страстный комментарий фолловер.
Читайте также: «Я был алкашом»: бывший муж Ирины Пеговой рассказал о причинах развода