Сергей Соседов назвал фестиваль «Жара» «позорной ярмаркой тщеславия»
Музыкальный критик Сергей Соседов нелицеприятно высказался о завершившемся в Баку музыкальном фестивале «Жара». Он считает, что шоу превратилось в «позорную ярмарку тщеславия».
По его мнению, мероприятие получилось скудным в художественном плане, что говорит о деградации российского шоу-бизнеса и людей, которые курируют и содержат проект. А ими, считает Сергей Соседов, являются разные «околомузыкальные и вовсе не музыкальные криминальные структуры».
Музыкальный критик лично не присутствовал на «Жаре», он несколько вечеров слушал репортажи по радио. Соседов отметил только выступление Наташи Королевой, которая перепела на свой манер старый хит «Желтые тюльпаны».
— Что-то невнятно лопотала Люба Успенская. Из небытия вызволили Иру Нельсон из «Рефлекса» и Hi-Fi. Что-то вздорно прочирикала Анита Цой. Репертуар — полный отстой. При этом скучная и банальная Яна Чурикова представляла всех едва ли не как мировых звезд, — цитирует Сергея Соседова издание «Собеседник».
Критик отметил, что организаторы фестиваля тратят деньги на «позорную ярмарку тщеславия», когда на сцену выходят хоть и популярные исполнители, но лишенные таланта и музыкальной культуры.
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