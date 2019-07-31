Модель Хайди Клум перед свадьбой устроила откровенную фотосессию
• 06:45 • 31 июля 2019
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Хайди Клум порадовала фанатов своей отличной формой
Фото: Фото с официального Instagram-аккаунта Хайди Клум / https://www.instagram.com/heidiklum/
Немецкая супермодель 46-летняя Хайди Клум вместе с женихом Томом Каулицем сейчас готовится к свадьбе в Италии. Однако она решила порадовать поклонников и опубликовала на своей странице в соцсети откровенные фото.
Модель на снимках в Instagram в нижнем белье. Она выглядит на фото максимально естественно: на ее лице нет макияжа, волосы растрепаны, она смеется, строит рожицы, валяется на постели.
Поклонники Хайди Клум в комментариях выразили восхищение прекрасной формой модели.
«Вы прекрасны! Люблю вас!» — написал фанат.
«Сексуальная красотка», — отметил другой пользователь.
«Вас приятнее видеть естественной», — прокомментировал фото фолловер.
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