Занятия для школьников организуют в рамках форума «Город образования»
Школьники в рамках Московского международного форума «Город образования» смогут посетить занятия по развитию навыков, требующихся будущим профессионалам в различных сферах. Для этого будет работать стенд молодежного клуба Soft Skills 2035.
Под руководством опытных наставников, успешных предпринимателей и HR-специалистов будет организовано более 50 занятий. Эксперты расскажут ребятам о том, как стать востребованным специалистом, а также научат осознанно формировать свой дальнейший жизненный путь. Тренинги и мастер-классы будут посвящены развитию личной эффективности, навыков коммуникации, креативности и нестандартного мышления.
Подчеркивается, что посещение всех занятий является открытым для всех желающих и бесплатным, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Ежегодный Московский международный форум «Город образования», в 2018 году признанный крупнейшей выставкой об образовании в мире, объединяет всех, кому интересны современное образование, новейшие технологии и уникальные практики.
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