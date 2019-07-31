Эксперты «Роскачества» рассказали, как выбрать детский стиральный порошок

Эксперты «Роскачества» выяснили, на что следует обращать внимание при выборе детского стирального порошка. Исследование показало, что детские порошки отстирывают пятна гораздо лучше многих универсальных средств, при этом меньше разрушая ткань и ее окраску.

При покупке детского стирального порошка важно проверить для какого возраста он предназначен. На упаковке должно быть указано: «0+» или «для детей грудного возраста». Если данная информация отсутствует, тогда порошок можно использовать для детей с трех лет и старше.

Также следует обратить внимание на состав порошка. В нем должны содержаться поверхностно-активные вещества (ПАВ), перекисные (кислородные) отбеливатели и энзимы. Также эффективными и безопасными считаются фосфаты и/или фосфонаты.

Еще одним важным параметром считается расход средства. Обычно он составляет не мене 150 граммов на стирку. Если расход меньше, то средство должно быть концентрированным, при этом доля ПАВ должна составлять не более 15 процентов. Также эксперты добавили, что эффективность стирального порошка определяется количеством загрязнений, с которым средство должно справиться.

Кроме того, необходимо проверять информацию о сроке годности и условиях хранения и назначении порошка. В частности, на упаковке должно быть указано: «для стирки в стиральных машинах барабанного типа».

В «Роскачестве» отметили, что необходимо внимательно относиться к некоторым уловкам маркетологов. К таким фразам относятся «гипоаллергенный состав», «на основе биоразлагаемых ПАВ», «безопасно в быту». Эти факторы преподносятся как достоинства, хотя на самом деле являются обязательными.

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