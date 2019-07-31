Россияне стали реже оформлять завещания
Зафиксировано снижение оформленных в России завещаний. Об этом свидетельствуют данные Федеральной нотариальной палаты.
За прошлый год россияне оформили 533,5 тысячи завещаний, из которых 556 являются завещаниями, предусматривающими создание наследственного фонда. Показатель 2018 года на 12,5 процента меньше, чем аналогичный в 2014 году. Тогда было оформлено 609,1 тысячи завещаний.
Сообщается, что за первые шесть месяцев текущего года в стране было оформлено 251,1 тысячи завещаний.
В ФНП также напомнили порядок оформления необходимых документов. Это делается в два этапа. На первом завещатель проходит консультацию нотариуса, который исходя из его воли составляет текст. На втором этапе текст завещания удостоверяется на нотариальном бланке.
Сведения о документе впоследствии вносятся в Единую информационную систему нотариата.
— Существование реестров Единой информационной системы не только упрощает процедуру поиска завещания наследниками, но и позволяет пресечь попытки создания поддельных завещаний, — проинформировали в ФНП.
Там напомнили, что с конца 2018 года в России заработали три новых формата оформления завещания, передает RT.
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