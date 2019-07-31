Евгений Писарев: Мы обязаны удивлять новыми иллюзиями ежесезонно

Евгений Писарев отмечает, что его коллеги по цеху уже получили обновленные площадки, теперь очередь за Пушкинским.

— Отрадно, что улучшается техническая база, инфраструктура вокруг них. Один из последних примеров, где обновили сцену, — «Школа современной пьесы». Я был на ее открытии и радовался за коллег, что все получилось красочно и празднично, — отметил он.

Однако обновление сцен — процесс долгий, требующий терпения со стороны творческого коллектива и его почитателей. И в случаях с коллективами «Школы современной пьесы» и «Современника» был найден хороший выход: им предложили временные площадки — ДК Серафимовича и на Яузе. Хотя поток зрителей за время их пребывания здесь сократился, а продажи билетов упали. Но это все же неплохое временное решение, когда город предоставляет такое убежище.

— Хуже, когда его нет, как, например, происходит с «Сатириконом». У них катастрофическая ситуация, здание для них не готово, — продолжает Писарев. — И в столь проблемный период очень трудно удержать и коллектив, и репертуар.

Только при финансовой поддержке города, учредителя и временной площадки этого можно избежать.

— У нас тоже непростая ситуация, а решение по реконструкции здания затягивается. Сколько я руковожу театром, столько, наверное, и объявляю о предстоящем ремонте. Однако по разным причинам он задерживается, — признается Евгений Александрович. — Дело в том, что нашему комплексу зданий требуются серьезная реконструкция и реставрация. Сам фундамент — основа здания — в плохом состоянии. Поэтому важно провести не просто ремонт, а серьезную реконструкцию.

По его словам, комплекс на Тверском бульваре — памятник архитектуры. Изначально он не строился для размещения в нем театра. Одна из проблем театра сейчас — отсутствие вентиляции и кондиционирования.

— В жару раздаем зрителям веера, пытаемся выйти из положения. Выделенного под театр электричества не хватит для того, чтобы поставить кондиционеры в зрительской зоне, не говоря уже о всех помещениях. Необходимо строительство отдельной подстанции, — рассказывает он.

Но здесь встает другой вопрос: театр не может менять своих габаритов ни вверх, ни вниз, ни в ширину, а та же подстанция занимает много места. Справа — Литературный институт, слева — церковь, внизу — подземная речка, по бокам — Тверской бульвар, Малая и Большая Бронные.

А театр сейчас выпускает спектакли с большим количеством декораций, у него есть новые цеха. Хранить реквизит тоже трудно.

— За время моего руководства было подготовлено два проекта, но один уже устарел, а другой не утвердили. Сейчас рассматривается новый проект, — поясняет Евгений Писарев.

Проблемой на время реконструкции театра может стать и временное пристанище для артистов.

— Изначально нам предлагалась площадка ДК на Яузе, но сейчас я слышу, что туда поедет Театр на Малой Бронной. Понятно, что это не на один сезон. Параллельно с нами в ремонт вступает Театр имени Маяковского. И вновь встает вопрос — куда нас всех разместят? Артисты боятся выезжать из здания, мы переживаем за репутацию и зрителей, — отмечает он. — Но и располагаться там — не выход. Основная сцена рассчитана на 300 зрителей, а в филиале — на 60. Он ни творчески, ни финансово нас не спасет. Это пространство для экспериментов, и ставить спектакли в филиале — роскошь. Мы обязаны удивлять новыми иллюзиями ежесезонно, как и любой театр. Как с ремонтом это делать? Будет тяжело справляться.

СПРАВКА

Последний капитальный ремонт Московского драматического театра имени Пушкина относится к началу 1980-х годов. Однако в то время он не затрагивал кровлю, не обновляли в его процессе и фундамент зданий. Во время ремонта реставрировали Пушкинские залы. Их обновят и в этот раз.

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