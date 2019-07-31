Всеволод Чаплин: Святой Серафим Саровский был неполиткорректен и неудобен для многих

В православной церкви 1 августа отмечается день обретения мощей чудотворца преподобного Серафима Саровского. «Вечерняя Москва» расспросила настоятеля московского храма Святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерея Всеволода Чаплина, чем примечателен этот святой и обитель, где он окончил свой земной путь. Священнослужитель отметил, что против канонизации Серафима Саровского выступала часть политической и церковной элиты, но при личном участии императора Николая Второго он был причислен к лику святых. Также Чаплин считает, что не случайно ядерный щит СССР и России был разработан в Сарове, который тогда назывался Арзамас-16.

— В этот день божественная литургия, особые молитвы превозносятся преподобному Серафиму. Это особый человек. Святой харизматик, который был причислен к лику святых вопреки позиции большей части, как светской, так и церковных элит своего времени. Это был монах очень, как можно выразиться, неудобный для многих. Это был человек, который говорил правду и власть имущим и всем, кто к нему приезжал. А к нему стекалось множество паломников. Он был неполиткорректен, говорил вещи, которые некоторых пугали, но именно поэтому к нему люди и тянулись. Это, конечно, был великий молитвенник, который в уединении, как отшельник провел долгое время, — сказал Чаплин.

По словам священника, люди, которые приезжали к Серафиму Саровскому, просили наставления в жизни, чтобы он сказал, как поступать в той или иной ситуации. В основном, слова преподобного Серафима были переданы через Николая Александровича Мотовилова — помещика, который часто у него бывал.

— Некоторые оспаривают аутентичность этих слов, но они очень сильно звучали на рубеже 19 и 20 века, и также сильно звучат и сейчас. Вот одна из цитат: «В один день и один час, заранее условившись на том, поднимут во всех местах земли русской всеобщий бунт, и так как многие из служащих тогда будут и сами участвовать в их злоумышлении, то некому будет унимать их. И на первых порах много прольется невинной крови». Это, конечно, относили всегда к событиям революций 1917 года, но это пророчество может быть актуально и в будущем. Саровский говорил, что около 15 лет Господь даст России на покаяние, но если страна не покается, то гнев божий изольется на нее еще в большем размере, — рассказал протоиерей.

Хотя, к Серафиму Саровскому элиты его времени относились с пренебрежением и страхом, сказал Чаплин, благодаря митрополиту Серафиму Чичагову, который смог донести рассказ об этом святом до императора Николая Второго, тот был канонизирован практически единоличным решением царя.

Почитание Серафима Саровского среди русских людей было сильно и до его канонизации.

— Примечательно, что ядерный щит России ковался в Сарове, который тогда именовался Кремлев, а потом Арзамас-16. Я там был и приятно видеть, что люди, которые разрабатывают оружие, которое хранит свободу России от внешних центров, находятся в спокойном расположении духа, живут почти как в монастыре, — поделился наблюдениями Всеволод Чаплин.

В этот день тем, кто не может прийти в храм хорошо было бы прочесть молитву преподобному Серафиму: тексты молитв можно найти в интернете, пояснил священник.

Серафим Саровский (1754 (или 1759) — 1833 годы) — иеромонах Саровского монастыря, основатель и покровитель Дивеевской женской обители. Прославлен Российской церковью в 1903 году в лике преподобных по инициативе императора Николая II.

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