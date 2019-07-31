Малышева пригрозила мошенникам, использующим ее имя
Российская телеведущая Елена Малышева предупредила своих подписчиков об интернет-мошенниках и пригрозила преступникам полицией в новой публикации на своей странице Instаgram.
Знаменитая на всю страну врач записала видеообращение к россиянам. Она призвала их остерегаться аферистов, которые орудуют во всемирной сети.
— В Интернете появились мошенники, которые обещают вам похудеть вместе со мной. Я уже обратилась в правоохранительные органы, и вас ждет незабываемая встреча. Но помните: «Не укради» — это одна из десяти заповедей, а божья кара всегда страшнее, — обратилась к жителям России Малышева.
Пользователей соцсети этот пост не оставил равнодушными.
«Эти мошенники совсем совесть потеряли», — написала подписчица.
«Это похудение уже очень давно гуляет по Интернету!» — заявила поклонница.
«Спасибо, что предупреждаете», — поблагодарил телеведущую пользователь соцсети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дорогие друзья, в интернете появились мошенники, которые обещают вам похудеть вместе со мной!!! Не верьте им!!! В интернете мы все худеем только на сайте www.dietamalyshevoy.ru!!! Если вы натолкнулись на мошенничество, позвоните нам по телефону: 8(800)555-3044 (бесплатно по всей России), или 8(495)668-3044(бесплатно только по Москве), или напишите в Инстаграм: @malysheva.live и @dietamalyshevoy
Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)
Также ранее сообщалось, что в июле этого года сотрудники полиции задержали пятерых мужчин, подозреваемых в телефонном мошенничестве. Известно, что троих пенсионеров мужчинам удалось обмануть, и они перевели деньги аферистам.
Читайте также: Мосгорстат рассказал, кто чаще всего совершает преступления в столице