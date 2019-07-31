Трамп объяснил свою активность в социальных сетях
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему так часто использует социальную сеть Twitter. По словам американского лидера, данный шаг является способом защититься от нападок журналистов.
— Это моя единственная форма защиты. Если бы пресса меня честно освещала, мне бы не было это нужно, — заявил президент.
По словам Трампа, самым большим разочарованием за время своего пребывания на посту главы государства он считает работу средств массовой информации. По словам президента, они освещают новости некорректно.
При этом американский лидер подчеркнул, что среди написанных им 43 тысяч сообщений в социальной сети нет таких, о которых он особенно сожалеет, передает C-Span.
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