Среда 31 июля , 10:07
Дождь + 10 °
Город
Лесные пожары в Сибири
Ситуация в Грузии
Московский урбанистический форум – 2019
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Здоровье

Пластический хирург рассказал, кому противопоказано иметь искусственную грудь

Мария Гусева
• 10:36 • 31 июля 2019
Показания к операции определяются во многом гражданской позицией самого хирурга, отметил эксперт
0
doc76g7pgb1tq9toeeojn5
Показания к операции определяются во многом гражданской позицией самого хирурга, отметил эксперт
Фото: Наталия Нечаева, "Вечерняя Москва"

Одна из компаний отозвала с российского рынка грудные импланты. По информации производителя, они могут стать причиной развития рака груди. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

«Вечерняя Москва» выяснила у пластического хирурга с двадцатилетним опытом работы, автора собственной методики лечения рубцов, владельца медцентра Юрия Иншакова, может ли имплант стать причиной развития рака груди.

— Вопросы вечные. Могу сказать, что все фирмы-производители имплантов, прежде чем получить разрешение на массовое производство, проходят доклинические и клинические испытания. На Западе с этим строго. Та же корпорация «Аллерган», прежде чем запустить в продажу свои импланты, провела испытания на 10 тысячах пациенток. У нас в России таких масштабных исследований не проводится, так как мы закупаем импортные импланты. Европейские производители сделали выводы на основе исследований, что рак выявляется чаще у оперированных не вследствие наличия имплантов, а из-за того, что они каждый год ходят на ультразвук и проверяют состояние импланта. Поэтому рак выявляется на ранних стадиях. И все европейские и американские фирмы не находят прямой зависимости от имплантированного силикона. Я ставлю импланты разных фирм более двадцати лет и таких обращений не было. Обидно, что из-за таких разговоров уходят с рынка производители очень удобных имплантов. Например, крупнотекстурированных — не гладких, а с пупырышками, так как меньше угрозы их смещаемости на ранних послеоперационных сроках — проворота, подворота и так далее, они быстрее срастаются с окружающими тканями.

— Насколько опасно или небезопасно иметь вставную грудь?

— Время показало, что текстурированные импланты из высокогезионного геля не вызывали никаких нареканий у нас в пластическом мире. Как бывший хирург общей практики, который провел много операций по удалению опухолей молочной железы в 70-80-е годы, могу сказать, что в онкологию поступают пациентки, у которых была случайно выявлена опухоль после профосмотра, или женщина почувствовав уплотнение, пришла провериться. Если женщина с имплантом чувствует дискомфорт, она чаще обращается к своему оперирующему хирургу. Я пациенткам рекомендую раз в 1-1,5 года проводить ультразвуковое обследование груди. Тем более. я ставлю имплант под мышцу, а не на прямое соприкосновение с молочной железой. Это более сложная для хирурга операция, но она позволяет хорошо обследовать саму молочную железу, имплант этому не мешает. А значит, можно сделать и маммографию и ультразвук. На Западе распространено по старинке — ставить имплант под молочную железу, не вскрывая мышцы. У нас в России более современные технологии. Это вопрос выбора, но опытные хирурги стараются ставить имплант под мышцу, так как женщине потом проще кормить ребенка. У меня многие пациентки потом родили по 2-3 ребенка. Правда, встает вопрос замены импланта после двух-трех родов, так как грудь то увеличивалась, то уменьшалась, и происходило опущение груди. Но и здесь замена была по эстетическим показаниям, а не клиническим, это важно. Также есть немногочисленная группа женщин, которые походили-походили 2-3 года с имплантом и захотели больше, не третий размер, а четвертый.

— Когда есть показания к замене импланта?

— Бывает, что развивается контрактура, когда вокруг импланта образуется очень плотная капсула, рубец, организм окутывает соединительной тканью. Если в норме уплотнение 0,4-0,6, то здесь до 1 сантиметра, появляются болезненные ощущения. Это уже показание к иссечению контрактуры и замене импланта. В моей практике, чтобы кто-то пришел и сказал, что нее опухоль от импланта, не было. 

Как врач могу сказать, что причина рака имеет другую доктрину — это ошибка иммунитета, его ослабление, частые гормональные сбои. Не установлено, что инертный гель импланта может вызвать опухоль. Но время от времени в информационном поле появляются такие разговоры и приходится объяснять.

— Вырос ли спрос на искусственную грудь в последнее время?

— Не могу сказать, что вырос спрос. Но изменился возрастной состав тех, кто приходит. Пациентки стали значительно моложе, так как они живут в Инстаграме и подражают ролевым моделям — блогершам с большой грудью и попой. Хирурги из Инстаграма тоже постарались, активно себя рекламируют. Я, когда ко мне обращаются молоденькие нерожавшие девушки, объясняю, что, возможно, стоит подумать об увеличении груди после рождения ребенка. Особенно если просят сразу 4-й размер.

— Кому лучше не увеличивать грудь?

— Операция безопасна, показания к операции определяются во многом гражданской позицией самого хирурга. Не должно быть желания заработать. Если я вижу, что, действительно, есть дефект, и у женщины снижена самооценка и дискомфорт от своего тела, то делаю. Бывает ассиметричная грудь. Бывает, приходят с двумя «пупырышками» даже рожавшие по двое-трое детей женщины, и хотят получить красивую грудь. Конечно, кроме этого, учитываются в целом пропорции фигуры, грудной клетки, чтобы было все пропорционально. На консультации я определяю анатомию и советую, какой размер поставить. Также смотрю, в каком психологическом состоянии пришла ко мне женщина. Если реактивное состояние — расстройство, что Петя ушел в кино с другой, и желание увеличить себе грудь — моментальная психотическая реакция, то стараюсь отсрочить вторую консультацию, предлагаю пойти подумать.

Также лучше не ставить импланты, если есть множество хронических заболеваний, например, сахарный диабет, аллергические реакции на многие раздражители, это говорит об иммунитете человека. Операция проводится под общим наркозом. Я еще делаю местную анестезию с ледокаином, чтобы меньше травмировались ткани.

— Как определить качественного хирурга. Кому можно довериться?

— Важно, чтобы хирург не пытался на вас заработать, а именно хотел помочь решить вашу проблему. Это видно по консультации. Хороший хирург досконально проясняет все подробности — общее здоровье, семейную ситуацию, так как это тоже влияет на принятие решения женщиной. Например, у меня консультация длится час-полтора. Слушаю, что хочет пациентка, и советую. Иногда приходится отговаривать от того, что они хотят. Иногда даже настаиваю на большем размере, видя фигуру. Например, женщина хочет из своего второго размера сделать 2,5, а смысл в такой операции? Видя, что женщина высокая и стройная, советую третий размер. 

Также советую не экономить на операции. У меня, как у опытного хирурга, операция стоит дороже. Женщины могут предпочесть более дешевого хирурга, это вопрос выбора. Так что читайте отзывы, смотрите дипломы и приезжайте на очную консультацию.

— Когда лучше всего проводить хирургические операции?

— Противопоказаний нет, но с практической точки зрения лучше после того, как родили ребенка. Нерожавшим лучше ставить имплант именно способом под мышцу, так как это позволяет обойти молочную железу и не влияет на кормление ребенка.

— Есть ограничения по возрасту?

— Все индивидуально. Я однажды ставил имплант 67-летней женщине. Дочь маму привела. У мамы глаза горят, энергичная, была провисшая грудь, но очень хорошая кожа, женщина следит за собой. Сейчас ходит довольная, ищет мужа.

— Сколько по времени держится имплант?

— Любая фирма дает пожизненную гарантию. Но есть влияние внешних факторов… Старение, похудение — грудь может провисать, и тогда требуется замена импланта.

Читайте также: Врач рассказал, в каком возрасте у женщин начинает развиваться рак груди

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Подозреваемый признался в убийстве девушки в Раменках из-за оскорблений
10:4031 июля 2019
Происшествия
Исследователи: большинство россиян предпочитают карьеру семье
10:4031 июля 2019
Общество
Летние кинотеатры открыли в девяти московских парках
10:2531 июля 2019
Город
Трамп объяснил свою активность в социальных сетях
10:1231 июля 2019
В мире
Правила езды на электросамокатах и сегвеях планируют разработать в ОП
09:5831 июля 2019
Транспорт
Территория вокруг Политеха превратилась в «Музейный парк»
09:4131 июля 2019
Город
Авиация МЧС начала тушение лесных пожаров в Красноярском крае
09:3831 июля 2019
Происшествия
Убивать взявших оружие в Донбассе призвали на Украине
09:3531 июля 2019
В мире
Адресная инвестиционная программа Москвы на 2019 год будет увеличена
09:2531 июля 2019
Город
Архитектурно-художественная подсветка украсит 29 зданий на набережных Москвы-реки
09:1631 июля 2019
Город
Последний день июля в столице может стать самым холодным за 70 лет
09:1531 июля 2019
Город
Главный онколог поддержал идею премирования за выявление рака на медосмотре
09:1431 июля 2019
Общество
Приморские ученые создали роботов, которые сами принимают решения
09:0831 июля 2019
Технологии
Ювелирный магазин обокрали почти на шесть миллионов рублей в Москве
08:5331 июля 2019
Происшествия
Мобильные кабинеты флюорографии смогут посетить москвичи в будни
08:5031 июля 2019
Город
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
08:4131 июля 2019
Общество
Дональд Трамп заявил, что Россия и США придут к соглашению по вооружениям
08:2331 июля 2019
Внешняя политика
Синоптики сообщили, каким будет начало августа в Москве
08:2031 июля 2019
Город
Дворец творчества детей и молодежи отремонтировали на востоке города
08:1331 июля 2019
Город
Россияне стали реже оформлять завещания
08:1031 июля 2019
Общество
Эксперты «Роскачества» рассказали, как выбрать детский стиральный порошок
08:0131 июля 2019
Общество
Справочник созвучных улиц появился в едином диспетчерском центре
07:5231 июля 2019
Город
Более 50 праздничных событий подготовили для москвичей к юбилею ВДНХ
07:4431 июля 2019
Город
Сотрудники столичного метро начали носить специальные нагрудные значки
07:4231 июля 2019
Город
Занятия для школьников организуют в рамках форума «Город образования»
07:3231 июля 2019
Город
Ванный домик отреставрируют в Нескучном саду
07:2931 июля 2019
Город
Фестиваль «Шашлык Live» пройдет в парке Горького 3 и 4 августа
07:1931 июля 2019
Город
Джон Болтон подтвердил выход Вашингтона из ДРСМД
07:1631 июля 2019
В мире
Холодная и дождливая погода ожидает москвичей 31 июля
06:2631 июля 2019
Город
Бывший депутат Верховной рады рассказал о плачевном состоянии ВСУ
06:0931 июля 2019
В мире
Ученые назвали основной симптом сердечного приступа
05:0531 июля 2019
Здоровье
Опрос выявил, сколько россиянок считают себя красивыми
04:4131 июля 2019
Общество
Синоптики назвали условия, при которых смог от пожаров в Сибири накроет Москву
04:1431 июля 2019
Город
Россияне рассказали, на каких автомобилях мечтают ездить
03:5131 июля 2019
Общество
Названа одна из основных причин смертности россиян в трудоспособном возрасте
03:3231 июля 2019
Здоровье
План реформ на Украине раскрыли в команде Владимира Зеленского
02:4831 июля 2019
В мире
Минсельхоз России спрогнозировал рекордный урожай овощей в этом году
02:1231 июля 2019
Общество
Доктор Мясников назвал препараты, помогающие избавиться от изжоги
01:2531 июля 2019
Здоровье
Разделить потребкорзину на мужскую и женскую предложили в России
00:5831 июля 2019
Общество
СК возбудил уголовное дело после избиения до смерти мужчины в центре Москвы
00:3931 июля 2019
Происшествия
Директор «Турпомощи» объяснил гибель десятков туристов из России в Анталье
00:1231 июля 2019
Происшествия
Два ребенка погибли под колесами электрички в Подмосковье
23:4930 июля 2019
Происшествия
Коллектора приговорили к 1,5 годам тюрьмы за угрозы детям знакомых заемщика
23:2330 июля 2019
Происшествия
Адвокат: Порошенко проходит как свидетель по двум уголовным делам
23:0030 июля 2019
В мире
Маршруты экспрессов между Москвой и Калугой сократят в августе
22:4730 июля 2019
Транспорт
Василий Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах в Сирии
22:4730 июля 2019
Внешняя политика
Владимир Путин подписал закон об упрощении получения автомобильных номеров
22:4630 июля 2019
Внутренняя политика
Стало известно место прощания с Владимиром Кара-Мурзой
22:3330 июля 2019
Общество
Будущих инженеров научат мыслить творчески
22:2630 июля 2019
Образование
Названы самые протяженные линии Московского метрополитена
22:2630 июля 2019
Транспорт
Художница Варвара Родченко скончалась на 94-м году жизни
22:2030 июля 2019
Происшествия
Российские парламентарии отреагировали на арест танкера Украиной
21:5630 июля 2019
Внешняя политика
Психолог объяснил, почему люди страдают профессиональным выгоранием
21:5230 июля 2019
Здоровье
Вторник в Москве стал самым холодным днем с начала июля
21:4130 июля 2019
Город
Дмитрий Медведев утвердил правила расчета доплат к пенсиям
21:3130 июля 2019
Внутренняя политика
Спасатели сняли с крыши мужчину на юге Москвы
21:2430 июля 2019
Происшествия
Москвичи выберут самые интересные парки
21:1630 июля 2019
Город
Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки-блогера
21:1130 июля 2019
Происшествия
Москвичей пригласили на утренние зарядки в экошколу «Кусково»
21:0830 июля 2019
Город
Столичная полиция призвала воздержаться от участия в несогласованной акции 3 августа
20:5230 июля 2019
Общество
Дополнительные двухэтажные поезда запустят в августе между Москвой и Петербургом
20:2830 июля 2019
Город
Стартовала разработка проекта автодороги на территории поселения Воскресенское
20:2130 июля 2019
Город
Возможность возвращения курилок в аэропорты прокомментировали в Минтрансе
20:0930 июля 2019
Общество
Более 200 тысяч запрещенных к провозу предметов обнаружили в столичном метро
20:0030 июля 2019
Транспорт
Уровень реки Ии в Иркутской области превысил критическую отметку
19:5730 июля 2019
Происшествия
Посетителей парка Горького накормят гречкой с тушенкой в День ВДВ
19:4230 июля 2019
Город
Аэропорт Шереметьево стабилизировал ситуацию с выдачей багажа
19:3230 июля 2019
Город
МАК опубликовал промежуточный отчет по авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии
19:1830 июля 2019
Общество
Дом дореволюционной постройки отремонтируют на северо-востоке Москвы
19:0330 июля 2019
Город
Медведев распорядился открыть в Саратове аэропорт имени Юрия Гагарина
18:5930 июля 2019
Общество
Открытый скалодром появится в «Лужниках»
18:5030 июля 2019
Город
Посольство РФ в Киеве не уведомили об аресте российского танкера
18:3330 июля 2019
Внешняя политика
Более 1,5 тысячи звонков поступило на горячую линию от московских предпринимателей
18:3130 июля 2019
Город
Поток туристов из Китая в Москву и Петербург увеличился почти на 50 процентов
18:1730 июля 2019
Город
Лучшего психолога выбрали на конкурсе «Московские мастера»
18:1430 июля 2019
Город
Сергей Гуменюк: Все пострадавшие в ходе протестов 27 июля выписаны из больниц
18:0730 июля 2019
Город
Лучшие фотографии Москвы выберут пользователи «Активного гражданина»
17:5830 июля 2019
Город
Эксперт прокомментировала утвержденный перечень потенциально опасных пород собак
17:5230 июля 2019
Животные
Движение в Тушинском тоннеле в сторону области закроют в ночь на 31 июля
17:5230 июля 2019
Транспорт
Тарантино назвал любимые песни из собственных фильмов
17:3330 июля 2019
Звезды
Один человек пострадал в результате ДТП на юге Москвы
17:2830 июля 2019
Происшествия
Школу в Даниловском районе капитально отремонтируют
17:1630 июля 2019
Город
Федерация дзюдо Санкт-Петербурга и НГУ физической культуры объявили о сотрудничестве
17:1630 июля 2019
Спорт
Барнаульский зоопарк примет выбегающих из горящих лесов животных
17:1430 июля 2019
Общество
Российские ученые вошли в рейтинг лучших химиков мира
17:0730 июля 2019
Наука
СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках во время несогласованной акции 27 июля
17:0530 июля 2019
Происшествия
Количество безработных россиян сократилось на 0,2 процента
16:5930 июля 2019
Общество
Вышла серия «Смешариков», посвященная борьбе с лесными пожарами
16:5430 июля 2019
Общество
Идентификацию пользователей электронной почты по номеру телефона могут ввести в России
16:3930 июля 2019
Общество
Украина арестовала танкер РФ вместе с документами моряков
16:3830 июля 2019
Внешняя политика
Прощание с боксером Дадашевым пройдет 4 августа в Санкт-Петербурге
16:2530 июля 2019
Происшествия
Автобусы запустят от Белорусского вокзала до Шереметьева 3 и 4 августа
16:1730 июля 2019
Транспорт
Общественное пространство на территории ЗИЛ станет связующим объектом
16:1630 июля 2019
Город
Заявители отклонили предложенное мэрией место проведения митинга
16:0830 июля 2019
Город
«Русские сезоны» в Германии посетили более миллиона человек
16:0830 июля 2019
Внешняя политика
Выставка из фондов Музея Победы пройдет в Обнинске
15:5630 июля 2019
Культура
Конюхов запланировал перелететь Северный Ледовитый океан в 2020 году
15:4730 июля 2019
Общество
Россия и Индонезия подпишут в Москве соглашения о взаимопонимании
15:3730 июля 2019
Внешняя политика
Продажи подержанных автомобилей снизились в России
15:3030 июля 2019
Общество
День независимости Украины пройдет в новом формате
15:2230 июля 2019
В мире
Выставку керамических фигур и картин представят в Москве
15:1830 июля 2019
Культура
Многофункциональный комплекс построят на территории бывшего завода ЗИЛ
15:1430 июля 2019
Город
Медведев призвал губернаторов взять под контроль ситуацию с пожарами в Сибири
14:5730 июля 2019
Происшествия
Народный художник России Валерий Кокурин ушел из жизни
14:5330 июля 2019
Общество
Дроздов прокомментировал созданный в России перечень опасных собак
14:3730 июля 2019
Закон
Музей «Московский транспорт» организует экскурсии в честь 61-летия Мосгортранса
14:3030 июля 2019
Город
Госдума предложила ограничить долю иностранного капитала в IT-компаниях России
14:3030 июля 2019
Закон
Депутат Госдумы объяснил массовое стремление украинцев посещать Россию
14:2130 июля 2019
Общество
Марат Хуснуллин: Около 50 спортивных объектов строится в Москве
14:2030 июля 2019
Город
Столичные нейрохирурги спасли ребенка, травмированного после падения с гидроцикла
14:1430 июля 2019
Город
Столичные власти рассмотрят проект студии Лебедева по оформлению перекрестков
14:1230 июля 2019
Город
Летняя школа заказчиков и поставщиков откроется в Москве
14:0130 июля 2019
Афиша
Движение поездов оранжевой ветки метро введено в график
13:5130 июля 2019
Происшествия
Рустам Якубов стал директором парка «Лосиный остров»
13:4430 июля 2019
Город
НАСА назвало дату запуска на МКС робота «Федор»
13:3830 июля 2019
Общество
Медали детского Кубка России завоевали шахматисты из Москвы
13:2630 июля 2019
Город
Джабаров назвал расширение санкций США против России «заигранной пластинкой»
13:1830 июля 2019
В мире
Росгидромет опроверг вероятность появления дыма от сибирских пожаров в Москве
13:1630 июля 2019
Общество
Росреестр упростил порядок заключения сделок с недвижимостью
13:0230 июля 2019
Недвижимость
Выступления воинов-десантников пройдут в Ильин день на Красной площади
13:0230 июля 2019
Город
Загрузить еще

Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

29 июля 16:19
Эфиры Вечерка-ТВ

Что ждать от пересмотра системы импортозамещения...

Как меняется интерес к русскому языку ...

Какой должна быть молодежная политика...

Ольга Кузьмина

Флешмоб #ЯНеХотелаУмирать нужен не только женщинам...

Анатолий Сидоров

Автомобилисты почему-то уверены, что город им должен...

Никита Миронов

Артемий Лебедев снова удивил

Михаил Виноградов

Как подсудимым затыкают рот

Ирина Алкснис

Попаданцы рвутся в 90-е

Митрополит Калужский и Боровский Климент

Время путешествия

Александр Лосото

Не здоровья для, а страховки ради

Никита Камзин

Рано хороните российский сериал «Чернобыль»...

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER