Пластический хирург рассказал, кому противопоказано иметь искусственную грудь

Одна из компаний отозвала с российского рынка грудные импланты. По информации производителя, они могут стать причиной развития рака груди. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

«Вечерняя Москва» выяснила у пластического хирурга с двадцатилетним опытом работы, автора собственной методики лечения рубцов, владельца медцентра Юрия Иншакова, может ли имплант стать причиной развития рака груди.

— Вопросы вечные. Могу сказать, что все фирмы-производители имплантов, прежде чем получить разрешение на массовое производство, проходят доклинические и клинические испытания. На Западе с этим строго. Та же корпорация «Аллерган», прежде чем запустить в продажу свои импланты, провела испытания на 10 тысячах пациенток. У нас в России таких масштабных исследований не проводится, так как мы закупаем импортные импланты. Европейские производители сделали выводы на основе исследований, что рак выявляется чаще у оперированных не вследствие наличия имплантов, а из-за того, что они каждый год ходят на ультразвук и проверяют состояние импланта. Поэтому рак выявляется на ранних стадиях. И все европейские и американские фирмы не находят прямой зависимости от имплантированного силикона. Я ставлю импланты разных фирм более двадцати лет и таких обращений не было. Обидно, что из-за таких разговоров уходят с рынка производители очень удобных имплантов. Например, крупнотекстурированных — не гладких, а с пупырышками, так как меньше угрозы их смещаемости на ранних послеоперационных сроках — проворота, подворота и так далее, они быстрее срастаются с окружающими тканями.

— Насколько опасно или небезопасно иметь вставную грудь?

— Время показало, что текстурированные импланты из высокогезионного геля не вызывали никаких нареканий у нас в пластическом мире. Как бывший хирург общей практики, который провел много операций по удалению опухолей молочной железы в 70-80-е годы, могу сказать, что в онкологию поступают пациентки, у которых была случайно выявлена опухоль после профосмотра, или женщина почувствовав уплотнение, пришла провериться. Если женщина с имплантом чувствует дискомфорт, она чаще обращается к своему оперирующему хирургу. Я пациенткам рекомендую раз в 1-1,5 года проводить ультразвуковое обследование груди. Тем более. я ставлю имплант под мышцу, а не на прямое соприкосновение с молочной железой. Это более сложная для хирурга операция, но она позволяет хорошо обследовать саму молочную железу, имплант этому не мешает. А значит, можно сделать и маммографию и ультразвук. На Западе распространено по старинке — ставить имплант под молочную железу, не вскрывая мышцы. У нас в России более современные технологии. Это вопрос выбора, но опытные хирурги стараются ставить имплант под мышцу, так как женщине потом проще кормить ребенка. У меня многие пациентки потом родили по 2-3 ребенка. Правда, встает вопрос замены импланта после двух-трех родов, так как грудь то увеличивалась, то уменьшалась, и происходило опущение груди. Но и здесь замена была по эстетическим показаниям, а не клиническим, это важно. Также есть немногочисленная группа женщин, которые походили-походили 2-3 года с имплантом и захотели больше, не третий размер, а четвертый.

— Когда есть показания к замене импланта?

— Бывает, что развивается контрактура, когда вокруг импланта образуется очень плотная капсула, рубец, организм окутывает соединительной тканью. Если в норме уплотнение 0,4-0,6, то здесь до 1 сантиметра, появляются болезненные ощущения. Это уже показание к иссечению контрактуры и замене импланта. В моей практике, чтобы кто-то пришел и сказал, что нее опухоль от импланта, не было.

Как врач могу сказать, что причина рака имеет другую доктрину — это ошибка иммунитета, его ослабление, частые гормональные сбои. Не установлено, что инертный гель импланта может вызвать опухоль. Но время от времени в информационном поле появляются такие разговоры и приходится объяснять.

— Вырос ли спрос на искусственную грудь в последнее время?

— Не могу сказать, что вырос спрос. Но изменился возрастной состав тех, кто приходит. Пациентки стали значительно моложе, так как они живут в Инстаграме и подражают ролевым моделям — блогершам с большой грудью и попой. Хирурги из Инстаграма тоже постарались, активно себя рекламируют. Я, когда ко мне обращаются молоденькие нерожавшие девушки, объясняю, что, возможно, стоит подумать об увеличении груди после рождения ребенка. Особенно если просят сразу 4-й размер.

— Кому лучше не увеличивать грудь?

— Операция безопасна, показания к операции определяются во многом гражданской позицией самого хирурга. Не должно быть желания заработать. Если я вижу, что, действительно, есть дефект, и у женщины снижена самооценка и дискомфорт от своего тела, то делаю. Бывает ассиметричная грудь. Бывает, приходят с двумя «пупырышками» даже рожавшие по двое-трое детей женщины, и хотят получить красивую грудь. Конечно, кроме этого, учитываются в целом пропорции фигуры, грудной клетки, чтобы было все пропорционально. На консультации я определяю анатомию и советую, какой размер поставить. Также смотрю, в каком психологическом состоянии пришла ко мне женщина. Если реактивное состояние — расстройство, что Петя ушел в кино с другой, и желание увеличить себе грудь — моментальная психотическая реакция, то стараюсь отсрочить вторую консультацию, предлагаю пойти подумать.

Также лучше не ставить импланты, если есть множество хронических заболеваний, например, сахарный диабет, аллергические реакции на многие раздражители, это говорит об иммунитете человека. Операция проводится под общим наркозом. Я еще делаю местную анестезию с ледокаином, чтобы меньше травмировались ткани.

— Как определить качественного хирурга. Кому можно довериться?

— Важно, чтобы хирург не пытался на вас заработать, а именно хотел помочь решить вашу проблему. Это видно по консультации. Хороший хирург досконально проясняет все подробности — общее здоровье, семейную ситуацию, так как это тоже влияет на принятие решения женщиной. Например, у меня консультация длится час-полтора. Слушаю, что хочет пациентка, и советую. Иногда приходится отговаривать от того, что они хотят. Иногда даже настаиваю на большем размере, видя фигуру. Например, женщина хочет из своего второго размера сделать 2,5, а смысл в такой операции? Видя, что женщина высокая и стройная, советую третий размер.

Также советую не экономить на операции. У меня, как у опытного хирурга, операция стоит дороже. Женщины могут предпочесть более дешевого хирурга, это вопрос выбора. Так что читайте отзывы, смотрите дипломы и приезжайте на очную консультацию.

— Когда лучше всего проводить хирургические операции?

— Противопоказаний нет, но с практической точки зрения лучше после того, как родили ребенка. Нерожавшим лучше ставить имплант именно способом под мышцу, так как это позволяет обойти молочную железу и не влияет на кормление ребенка.

— Есть ограничения по возрасту?

— Все индивидуально. Я однажды ставил имплант 67-летней женщине. Дочь маму привела. У мамы глаза горят, энергичная, была провисшая грудь, но очень хорошая кожа, женщина следит за собой. Сейчас ходит довольная, ищет мужа.

— Сколько по времени держится имплант?

— Любая фирма дает пожизненную гарантию. Но есть влияние внешних факторов… Старение, похудение — грудь может провисать, и тогда требуется замена импланта.

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