Галустян подал заявку на регистрацию бренда «Понять и простить»
Российский шоумен Михаил Галустян подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Понять и простить». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Благодаря процедуре Галустян сможет производить и продавать 3D-очки, канцтовары, соки, бренди, вина и водку и осуществлять прокат фильмов под этим брендом.
Известно, что в роли заявителя выступает сам артист под именем, данным ему при рождении — Ншан Сергеевич Галустян.
Тем не менее представитель знаменитости не стал подтверждать или опровергать эту информацию.
— Пока Галустян не решит сам об этом рассказать, мы по этому поводу ничего комментировать не будем. Пока он точно ничего не расскажет, — заявил агент звезды.
Известно, что год назад «Первый канал» снял документальное кино о жизни и творческом пути артиста под названием «Михаил Галустян. Понять и простить».
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