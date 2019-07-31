Икону российских десантников и летчиков освятили в Сокольниках
Накануне празднования годовщины образования ВДВ России в Москве в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках состоялось освящение Главной иконы Святого пророка Божия Илии — покровителя Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.
В мероприятии приняли участие командный и личный состав Главного командования Воздушно-космических сил, командований Воздушно-десантных войск, военно-транспортной авиации, авиационных частей и подразделений ВДВ, дислоцированных в столичном регионе.
Как сообщили «Вечерней Москве» в группе информационного обеспечения ВДВ Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, икона Святого пророка Божия Илии займет место в одном из престолов Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Он возводится на добровольные пожертвования и откроется в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот». Главный военный храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества. Он будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.
Создание храма — яркий пример продолжения традиции возведения на Руси воинских православных храмов, олицетворяющих духовные и исторические ценности народа. Кстати, и сам храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках — единственный в Москве, сооруженный на средства военного ведомства Российской империи. Его освящение состоялось 24 марта 1906 года. После революции новыми властями храм был закрыт. В его стенах сменяли друг друга клуб, гауптвахта, узел фельдъегерской связи до тех пор, пока окормляющие личный состав ВДВ священники с помощью командования войск не инициировали освобождение здания под воинский храм. В 2004 году Святейший Патриарх благословил возродить его собором Воздушно-десантных войск. 9-го июля 2009 года состоялся чин освящения и воздвижения на возрожденный храм крестов.
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