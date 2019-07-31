Москвич ранил ножом владельца найденного им паспорта
Сотрудники столичных правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в причинении ножевых ранений москвичу. Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.
Гражданин в возрасте 25 лет был доставлен в больницу с ножевыми ранениями груди с Волгоградского проспекта. Вскоре после этого был задержан 44-летний москвич, ранее неоднократно судимый.
— Установлено, что потерпевший договорился о встрече с неизвестным мужчиной, который нашел ранее утерянный им паспорт. При встрече подозреваемый потребовал денежное вознаграждение за возврат документа, однако заявитель отказался отдавать названную им сумму, — указано в сообщении пресс-службы.
Между мужчинами возник конфликт, входе которого злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов предметом, похожим на нож. На данный момент потерпевшему оказывается необходимая помощь, его жизнь и здоровье находятся вне опасности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
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