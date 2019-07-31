Ирина Безрукова поделилась воспоминаниями о трагедии с сыном и расставании с мужем

Актриса и ведущая Ирина Безрукова опубликовала пост в своем аккаунте в Instagram. В нем она поделилась эмоциями о выпуске программы «Судьба человека».

30 июля вышел повтор выпуска, вышедшего в эфир еще в апреле. Безрукова поделилась своими эмоциями и призналась, насколько непросто ей было вспоминать о трагедии с сыном. Передача, по ее словам, создавалась долго, актрисе пришлось потратить немало времени, чтобы настроиться на нее и справиться с волнением.

Эфир отнял у Ирины много сил. Ведущая рассказала о потере 25-летнего сына Андрея и о разводе с Сергеем Безруковым, с которым она прожила в браке 15 лет.

— Я долго не могла принять решение сняться в такой личной передаче. Думала я не о себе, я знала, что многие люди пережили то, что пережила я. Может, даже более трагичные и тяжелые испытания выпали на их долю. Я просто хотела быть с ними, — написала Безрукова.

В конце поста она от всей души поблагодарила зрителей и поклонников за помощь и поддержку, заявив, что старается всегда быть достойной теплых слов.

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