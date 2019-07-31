Количество летних кафе в столице увеличилось вдвое
• 12:01 • 31 июля 2019
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Летние кафе пользуются спросом у горожан, особенно в теплую и ясную погоду
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Текущим летом на территории Москвы работают более трех тысяч кафе с летними верандами. С 2011 года их количество в столице увеличилось в два раза.
Известно, что 174 новых кафе появились на территории города с прошедшей весны. Кроме того, 83 существующие веранды были модернизированы.
Как передает официальный сайт мэра Москвы, летние кафе пользуются спросом у горожан, особенно в теплую и ясную погоду.
Отметим, что установка новых веранд — одна из мер поддержки рестораторов. Земельные участки для размещения кафе город предоставляет бесплатно.
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