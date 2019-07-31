Здание в Басманном районе Москвы отремонтируют
В центре столицы будет проведен ремонт административного здания довоенной постройки. Информацию опубликовали на официальном сайте Москомэкспертизы.
Здание расположено в Басманном районе Москвы. Оно было возведено в 1940 году.
Проект ремонта уже согласован. Предполагается, что будет установлено декоративное ограждение кровли и наружная лестница, заменена облицовка цоколя и размещен вентилируемый фасад. Также в здании будут размещены дверные и оконные откосы, заменены сами двери и окна. Здание снабдят декоративными элементами.
Уточняется, что на чердаках и в подвалах также будет проведен ремонт. По завершении всех этапов отделки в объекте появятся охранное помещение, кабинет руководителя, рабочие помещения, переговорные и т.д.
Читайте также: Дворец творчества детей и молодежи отремонтировали на востоке столицы