Школьник из Уфы требовал пять миллионов рублей, угрожая взорвать гранату
Школьник из Уфы позвонил в экстренные службы города и потребовал пять миллионов рублей, при этом угрожая взорвать гранату. Полиция накажет его родителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Башкирии.
— Мальчик позвонил в экстренные службы Уфы и сообщил, что подорвет гранату, если на его счет не переведут пять миллионов рублей. Его личность уже известна, правоохранители занимаются инцидентом, родители будут наказаны, — указано в сообщении источника.
Звонившим оказался школьник в возрасте 12 лет. Сотрудники полиции установили его личность, определив звонившего на телефон «112». Несовершеннолетний будет поставлен на профилактический учет.
Читайте также: Коллектора приговорили к 1,5 года тюрьмы за угрозы детям знакомых заемщика