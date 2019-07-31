Пловец Евгений Рылов оценил свое выступление на чемпионате мира
• 12:20 • 31 июля 2019
Поделиться:
0
doc76gi53w0ofo1f781eio0
Евгений Рылов: Нужно на стометровке подготовить такой старт, чтобы он стал очень стабильным
Фото: Аккаунт Евгения Рылова в Instagram (https://www.instagram.com/evgen.rylov2396/)
Пловец Евгений Рылов на прошедшем чемпионате мира завоевал пять медалей — золото, три серебра и одну бронзу. Спортсмен в комментарии argumenti.ru оценил свое выступление на турнире.
Он заявил, что поставил бы себе «тройку».
— Чуть-чуть везде что-то отдаю. Не смог спокойно выполнить старты. Что нужно изменить к Олимпиаде? Нужно на стометровке подготовить такой старт, чтобы он у меня стал очень стабильным, — рассказал спортсмен.
В частности, оценивая свое выступление на дистанции 50 метров, пловец отметил, что сильно «зарылся в воду» по ходу дистанции и сделал большое количество лишних движений. Таким образом, он потратил лишнюю энергию и остановился в шаге от победы.
Читайте также: Калеб Дрессел побил мировой рекорд на 100-метровке
Теги:
13:3231 июля 2019
13:3231 июля 2019
13:1431 июля 2019
13:0431 июля 2019
13:0331 июля 2019
12:4831 июля 2019
12:4831 июля 2019
12:4431 июля 2019
12:3131 июля 2019
12:3131 июля 2019
12:2531 июля 2019
12:2231 июля 2019
12:2231 июля 2019
12:1031 июля 2019
12:1031 июля 2019
12:0131 июля 2019
11:4731 июля 2019
11:3731 июля 2019
11:3531 июля 2019
11:2731 июля 2019
11:2531 июля 2019
11:2031 июля 2019
11:0831 июля 2019
11:0031 июля 2019
10:4931 июля 2019
10:4631 июля 2019
10:4031 июля 2019
10:2531 июля 2019
10:1231 июля 2019
09:4131 июля 2019
09:3831 июля 2019
09:2531 июля 2019
09:1531 июля 2019
09:0831 июля 2019
08:5031 июля 2019
08:4131 июля 2019
08:2031 июля 2019
08:1331 июля 2019
08:1031 июля 2019
07:5231 июля 2019
07:4431 июля 2019
07:4231 июля 2019
07:3231 июля 2019
07:2931 июля 2019
07:1931 июля 2019
07:1631 июля 2019
06:2631 июля 2019
06:0931 июля 2019
05:0531 июля 2019
04:4131 июля 2019
03:5131 июля 2019
02:4831 июля 2019
02:1231 июля 2019
01:2531 июля 2019
00:5831 июля 2019
23:4930 июля 2019
23:0030 июля 2019
22:4730 июля 2019
22:3330 июля 2019
22:2630 июля 2019
22:2630 июля 2019
22:2030 июля 2019
21:5230 июля 2019
21:4130 июля 2019
21:2430 июля 2019
21:1630 июля 2019
21:1130 июля 2019
21:0830 июля 2019
19:5730 июля 2019
19:4230 июля 2019
19:3230 июля 2019
19:0330 июля 2019
18:5030 июля 2019
18:1430 июля 2019
17:5830 июля 2019
17:3330 июля 2019
17:2830 июля 2019
17:1630 июля 2019