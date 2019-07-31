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Главное для суворовца — это трудолюбие

Оксана Васильева
• 12:31 • 31 июля 2019
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Фото: Пресс-служба мероприятия

С 23 августа по 1 сентября на главной площади страны снова пройдет Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». В преддверии Фестиваля художественный руководитель и начальник Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова Александр Герасимов рассказал «ВМ» о том, как суворовцы готовятся к фестивалю, и о том, что они покажут зрителю на этот раз. 

— Оркестр суворовцев уже не первый раз принимает участие в фестивале «Спасская башня». Как ребята реагируют на это? Ждут с нетерпением, волнуются, готовятся к выступлению? Насколько заранее вы начинаете подготовку?

— Начнем с последнего вопроса. Подготовка начинается фактически после окончания предыдущего фестиваля. Главное при создании шоу, которое показывают суворовцы, — идея. Потом эта идея насыщается музыкальным материалом, который тоже необходимо подготовить: надо найти ряд произведений, которые будет интересно изучать, соединить их, сделать тщательно аранжировки и дать ребятам возможность приступить к изучению нот. 

«Спасская башня» — это проект, который позволяет задействовать все ресурсы училища. Суворовцы знают, что они будут участвовать в этом событии. Более того, даже абитуриенты, которые к нам поступают, при ответе на вопрос: что вас сподвигло сюда поступать, говорят, что очень хочется поступить в училище, которое так ярко, так здорово участвует в фестивале «Спасская башня». Конечно, это приятно. Но это и ответственно — мы не имеем права повторяться: каждый год пытаемся сделать что-то новое и необычное, чтобы не надоесть своему зрителю, потому что программа достаточно яркая, но использование одних и тех же приемов быстро может «выхолостить» дух, энергетику из этого мероприятия. Для ребят это хорошая возможность посмотреть на своих коллег, понять уровень мастерства военных оркестров разных стран.

— Я знаю, что ребята подвергаются серьезным нагрузкам во время учебы. Расскажите, какими качествами должен обладать абитуриент, если он хочет поступить к вам?

— Прежде всего — это трудолюбие. Все великие музыканты в один голос подтверждают истину о том, что каким бы талантом человек не обладал, любой талант требует огромной самоотдачи, сосредоточенности и трудолюбия. Без этого музыкант не получится никогда. Нет случаев, когда талантливый музыкант, не занимаясь усердно, мог выйти к публике и сделать шедевр. Так не бывает. Так что прежде всего — умение работать над собой. Второе, не менее важное для суворовца, — хорошее состояние здоровья: если юноша обременен болезнями, он не потянет нагрузки, которые ложатся на плечи юных музыкантов, — работать приходится очень много. Суворовцы на протяжении четырех лет испытывают большие учебные нагрузки, но это вполне компенсируется тем, что по итогам мы с гордостью можем утверждать: училище посылает во взрослую жизнь очередной отряд физически развитых, подтянутых, хорошо воспитанных и, главное, профессионально подготовленных музыкантов.

— Расскажите о репертуаре оркестра. Вы играете классику? Или все-таки есть какие-то отступления от классической программы?

— Мы стараемся использовать в наших выступлениях и классические отрывки, и фрагменты народной музыки, и современной: это в том числе и джаз, и рок. Это делает выступление интересным. В этом году основная идея фестиваля состоит в том, чтобы подтвердить слова генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова, имя которого с гордостью носит наше училище: Духовым военным оркестрам по плечу любая музыка.

— Каждый год вы делаете совместный танцевальный номер с ученицами Пансиона кадетского корпуса. Будет ли он в этом году?

— Мы с огромным удовольствием привлекаем к нашему выступлению воспитанниц из Пансиона Министерства обороны Российской Федерации. Во-первых, мы дружим с этим заведением в творческом плане. Во-вторых, там обучаются очень талантливые девушки. Красиво и ярко выглядит совместное выступление с группой барабанщиц — технически они выполняют очень сложные элементы. Отдельно должен сказать про танцевальные номера, которые мы исполняем совместно. Их я по праву могу назвать украшением нашей программы: выступление оркестра юных, хорошо сложенных суворовцев, рядом с которыми выступают такие же молодые, подтянутые, элегантные девушки, — это очень красиво.

— В процессе обучения какое место отводится изучению музыкальной культуры нашей страны и какие ценности вы прививаете молодым людям?

— Начнем с того, что училище входит в структуру Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации. У нас есть отдельный цикл лекций, который называется «История музыки», «История военной музыки» и раздел «Военно-оркестровая служба», поэтому фактически музыкальный материал суворовцы начинают изучать в служебно-строевом репертуаре, сердцевине военной музыки. Этому уделяется огромное внимание. Помимо этого, ребята получают хорошее академическое музыкальное образование. Они проходят полный цикл изучения классического наследия. В рамках дополнительного образования в программе присутствуют и современные авторы. Конечно, изучается и народное творчество. Еще Михаил Глинка блистательно сказал, что русская музыка — народная, а мы, композиторы, только инструментуем ее. Это, по сути, очень верное замечание, ведь вся русская музыка, прежде всего, имеет народные корни.

— Расскажите, какие концертные планы у вас после фестиваля. Выезжают ли ребята с концертами в другие страны?

— Да, в этом году исполняется 20 лет проекту «Суворовские дни в Швейцарии». С 20 сентября по 2 октября оркестр будет находиться в Швейцарской Конфедерации. Мы проделаем традиционный маршрут через ущелье Шолленен, где возведен памятник воинам генералиссимуса Суворова. Он располагается в том ущелье, где находился Чертов мост — именно там чудо-богатыри Суворова совершили свой великий воинский подвиг. Оркестр выступает с концертами в различных городах. Завершается проект участием в Международном фестивале духовых оркестров в Люцерне Tattoo on stage. Там у нас есть обширная группа почитателей, которые не пропускают ни одного нашего концерта. Есть даже группа швейцарцев, которая сопровождает ребят по городам, чтобы иметь возможность побывать еще раз на концерте наших воспитанников. В конце ноября обязательно дадим отчетный концерт, который, мы надеемся, сможет пройти в Светлановском зале Международного дома музыки. Там будет сыграна большая обширная программа с двумя отделениями. А после начнется череда концертов, посвященных 23 февраля, 8 Марта, дальше последует период подготовки к параду на Красной площади 9 мая. Следующий год — это год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. А летом мы опять начнем подготовку к следующему фестивалю «Спасская башня». При всем этом ребята успевают хорошо учиться.

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