Москвичей приглашают на тематические экскурсии в честь 61-летия Мосгортранса
31 июля 1958 года все городские автобусы, троллейбусы, а также трамваи столицы объединили в Управление пассажирского транспорта Москвы. В этом году ГУП «Мосгортранс» отмечает свое 61-летие, сообщили в пресс-службе предприятия.
— Мосгортранс сегодня — это основной в Москве оператор пассажирских перевозок, который обслуживает около 800 городских маршрутов, — отметил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.
Он также добавил, что ежедневно столичным наземным транспортом, который находится в управлении предприятия, пользуется более 5 миллионов человек.
— Обеспечивать пассажирам комфортный и безопасный проезд — большая ответственность, и мы развиваемся вместе с городом, — заявил генеральный директор.
В честь этой даты в музее «Московский транспорт» 31 июля пройдут тематические экскурсии.
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