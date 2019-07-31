Неизвестные украли икону у украинской певицы в московском кафе
В одном из кафе, расположенных в центре Москвы, обокрали певицу из Украины Марию Россинскую. Вор похитил у нее икону стоимостью пять тысяч рублей.
Девушка сразу же обратилась за помощью в органы правопорядка. В разговоре с полицейскими она отметила, что икону у нее украли в кафе, расположенном на улице Тверской. Также певица уточнила стоимость реликвии.
— В полицию поступило сообщения о краже. Обратилась гражданка 1991 года рождения. Она заявила, что неизвестные похитили пакет с личным имуществом. Ущерб составил пять тысяч рублей, — рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Напомним, что Россинская может быть известна украинским и российским зрителям как участница многих телешоу.
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