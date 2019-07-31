Станция Остафьево будет достроена к концу года
Станция Остафьево Московской железной дороги откроется до конца года. Об этом сообщается на официальном сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Работы стартовали в начале осени 2018 года. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, сейчас их готовность составляет почти 60 процентов.
В настоящий момент идет монтаж основных конструкций в зале для пассажиров, прокладываются инженерные коммуникации.
— Проектом предусмотрено возведение двух пассажирских платформ, надземного пешеходного перехода с распределительным залом, предназначенным для пересадки пассажиров на другие виды транспорта и перехода через железнодорожные пути, — заявил Хуснуллин.
Станция даст возможность жителям будущих районов «Новомосковский» и «Южный» быстро и комфортно передвигаться по Москве.
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