Ведущему «Поля чудес» Леониду Якубовичу исполнилось 74 года

31 июля российский телеведущий, актер и продюсер Леонид Якубович празднует день рождения. Ему исполнилось 74 года.

Проявлять свои профессиональные качества Якубович начал еще в студенческие годы. Он принимал участие в команде КВН, а в свободное время писал сценарии для популярных игровых телепрограмм 1970-х — «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!». Затем начинающий сценарист вошел в комитет драматургов Москвы. К началу 90-х он провел первый конкурс красоты в столице.

Однако большинство зрителей знают Якубовича по шоу «Поле чудес». Его он начал вести в 1991 году. Поступали и приглашения сниматься в кино — он сыграл более 20 ролей.

Личная жизнь актера и ведущего была насыщенной. Первый брак длился недолго. Со второй женой, Галиной Антоновой, Якубович прожил 23 года. От этого брака у него есть сын Артем, который уже окончил университет и работает на Первом канале. В третий раз ведущий женился на Марине Видо, родившей ему дочь Варю. Однако сейчас супруги не живут вместе.

Но Якубович не унывает. Даже в 74 года имеет много хобби: лыжи, книги, бильярд, спорт. Он по-прежнему звезда российского экрана — выступает в качестве члена жюри в различных конкурсах, снимается в рекламе и телепрограммах. И, конечно, продолжает вести любимое зрителями «Поле чудес».

Читайте также: Владимир Путин поздравил Игоря Крутого с 65-летием