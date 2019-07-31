Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступников, легализовавших мигрантов
Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли на территории Москвы деятельность организованной преступной группировки, члены которой незаконно легализовали мигрантов.
Известно, что благодаря своему «бизнесу» злоумышленники смогли добыть примерно пять миллионов рублей. Группировка состояла из граждан России и стран Средней Азии.
- Они организовали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, дающих право на въезд, пребывание и транзитный проезд через территорию РФ граждан иностранных государств, - передает РИА Новости сообщение от ФСБ.
Отмечается, что ОПГ состояло из трех человек. В их отношении органы правопорядка завели уголовное дело об организации незаконной миграции.
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