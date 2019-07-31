Канделаки рассказала о проблеме женского насилия в семье

Популярная российская телеведущая выставила новый пост в Instagram, посвященный теме насилия в паре со стороны мужчины. Она задалась вопросом: «Что делать женщине, подвергающейся насилию со стороны партнера, которая зависит от него экономически?».

Журналистка рассказала о том, что в 5-й и 16-й статьях Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации женщин говорится, что жестокое обращение с представительницей слабого пола в паре является одной из наиболее распространенных форм насилия в отношении женщин. Канделаки заявила, что во всем мире есть множество таких примеров, как избиение, сексуальные посягательства, психологическое насилие и др. Причем иногда такое поведение мужчины закреплено многовековыми традициями.

Канделаки объяснила, что именно материальная зависимость удерживает женщину в доме, где ей попросту опасно находиться.

Телеведущая пояснила: в такую ситуацию жительницы всей нашей планеты попадают, потому что посвящают все свое время воспитанию детей и домашнему быту, не имея какой-либо возможности заработать достаточное количество средств, чтобы быть финансово самостоятельными.

— Эта проблема никогда не рассосется сама по себе, — заявила журналистка.⠀

Канделаки призвала женщин не забывать о чувстве собственного достоинства и помнить, что высокомерное отношение и унизительные высказывания в адрес супруги или девушки могут стать отправной точкой настоящей трагедии в отношениях.

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