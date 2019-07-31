Канделаки рассказала о проблеме женского насилия в семье
Популярная российская телеведущая выставила новый пост в Instagram, посвященный теме насилия в паре со стороны мужчины. Она задалась вопросом: «Что делать женщине, подвергающейся насилию со стороны партнера, которая зависит от него экономически?».
Журналистка рассказала о том, что в 5-й и 16-й статьях Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации женщин говорится, что жестокое обращение с представительницей слабого пола в паре является одной из наиболее распространенных форм насилия в отношении женщин. Канделаки заявила, что во всем мире есть множество таких примеров, как избиение, сексуальные посягательства, психологическое насилие и др. Причем иногда такое поведение мужчины закреплено многовековыми традициями.
Канделаки объяснила, что именно материальная зависимость удерживает женщину в доме, где ей попросту опасно находиться.
Телеведущая пояснила: в такую ситуацию жительницы всей нашей планеты попадают, потому что посвящают все свое время воспитанию детей и домашнему быту, не имея какой-либо возможности заработать достаточное количество средств, чтобы быть финансово самостоятельными.
— Эта проблема никогда не рассосется сама по себе, — заявила журналистка.⠀
Канделаки призвала женщин не забывать о чувстве собственного достоинства и помнить, что высокомерное отношение и унизительные высказывания в адрес супруги или девушки могут стать отправной точкой настоящей трагедии в отношениях.
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Во время эфира на @radio.kp я задала Максиму Шевченко вопрос: что делать женщине, подвергающейся насилию со стороны партнёра, которая зависит от него экономически? Раскрыть тему в эфире не удалось, так что я подниму ее здесь. ⠀ В 5 и 16 статьях Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации женщин говорится, что насилие в семье представляет одну из наиболее порочных форм насилия в отношении женщин. Оно существует во всех обществах. Женщины всех возрастов подвергаются избиениям, изнасилованиям, другим формам сексуальных посягательств, психологическому насилию, которые, в том числе, увековечены традиционными подходами. Отсутствие экономической независимости заставляет женщину терпеть взаимоотношения, основанные на насилии. ⠀ Созависимость, оправдание преступного поведения, психологическая неспособность уйти и отсутствие достойного заработка (в силу воспитания детей, отсутствия должного образования и т.д.) — все это заставляет женщину оставаться и терпеть, усугубляя ощущение безнаказанности со стороны агрессора. При том, что есть медикаменты, купирующие приступы гнева, надо понимать: если агрессор или абьюзер не желает лечиться и менять ситуацию к лучшему, вы обязаны с ним расставаться — ради себя и своих детей. Эта проблема никогда не рассосется сама по себе. ⠀ Не забывайте, что все начинается с высокомерного отношения, уничижительных комментариев в ваш адрес и прочего психологического давления. Если не хотите получить ролевую игру в боль и унижения длиною в жизнь, держитесь своего человеческого достоинства. Никакие деньги не стоят такого сожительства.
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