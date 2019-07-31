Эксперт высказался относительно упрощения процедуры получения номеров
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто пообщался с журналистами по поводу закона, который упрощает для владельцев транспортного средства процедуру получения номеров. Соответствующий документ ранее подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
По словам Моржаретто, водители будут часто пользоваться этой возможностью, которая теперь стала реальной на законодательном уровне. Эксперт объяснил причину, по которой у данной опции будет спрос.
— Потому что это удобно: приходишь к дилеру (если у него есть такая возможность, а ее надо получать, для этого надо соответствовать ряду требований), пока оформляешь автомобиль, ему сразу присваивают номер — и все, не надо в ГАИ ездить, — цитирует Моржаретто сайт телеканала RT.
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
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