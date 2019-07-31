Закон об ипотечных каникулах оценили в Госдуме
Закон об ипотечных каникулах позволит тысячам семей россиян справиться с трудной жизненной ситуацией. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
— Это очень полезный закон, поскольку часто человека, взявшего ипотечный кредит, от трагедии отделяет буквально несколько месяцев перерыва или несколько тысяч рублей, — подчеркнул он.
По словам политика, в ходе анализа практики применения закона не исключается вероятность внесения в него изменений. Корректировки могут быть внесены как по времени предоставления каникул, так и по их сумме, передает RT.
Закон вступил в силу 31 июля. Его целью является помощь заемщику в случае попадания в сложную жизненную ситуацию, такую, как потеря работы или значительной части месячного дохода.
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