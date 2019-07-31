Седокова раскрыла секрет, как завоевать сердце Абрамовича

Известная российская певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова поведала о том, как привлечь миллиардера Романа Абрамовича и стать его женой.

Она рассказала, что в элитных кругах есть множество «охотниц» на состоятельных холостяков, однако не каждая из них может влюбить в себя избранника. Певица заявила, что богатые мужчины для длительных отношений выбирают неординарных женщин. В качестве примера Седокова привела бывшую жену Абрамовича Дарью Жукову — успешного дизайнера и модельера.

Певица заявила, что необходимо соответствовать статусу своей пассии, иначе девушку ждет провал.

— Нужно работать над собой. Я говорю не о пластических операциях и наращивании волос или ногтей, а о мозгах. Уверена, что Роману никогда не будет интересна женщина, которая не разбирается в искусстве, не посещает выставки — с такой ему просто будет не о чем говорить, — объяснила звезда.

Она подчеркнула, что, если кроме внешних качеств у охотницы за миллиардером значимых достоинств не имеется, она сама рискует стать жертвой и получить прямой или косвенный отказ.

Седокова посоветовала помнить, что мужчина хочет сам завоевывать женщину и желательно, чтобы это было нелегко. Она посоветовала девушкам не разбрасываться своим «да» и беречь это слово для исключительных предложений, пишет «СтарХит».

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