Мы можем зайти к королеве за солью...

«Где ты была сегодня, киска? — У королевы у английской!» — такой диалог вы теперь можете вести со своей любимой кошуркой, если живете в Москве недалеко от 1-го Обыденского переулка.

Именно там, на «золотой миле», четыре элитные квартиры принадлежат Ее Высочайшему Величеству Елизавете Второй, Божьей милостью Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других ее царств и территорий, главе Содружества, защитнице веры, самодержице орденов рыцарства.

«Бабушка», олицетворяющая собой старейшую из монархий Европы, оказалась москвичкой? Как утверждает известное сетевое издание, покопавшееся в базах Росрееста, это так. Четыре квартиры общей площадью более 800 квадратных метров и стоимостью более полумиллиарда рублей записаны на «Ее Величество Королеву, правящую в Канаде»! Это один из титулов Елизаветы как главы Британского Содружества.

Места хорошие: бульвары рядом, река, храм Христа Спасителя, Петр Великий на стрелке… Самое место для престарелой «защитницы веры». Пока что посольство Канады официальных комментариев не дает, а журналисты выяснили, что, пока королева пребывает в Букингемском дворце или поместьях на островах, в квартирах проживают сотрудники дипломатической миссии. И еще вроде бы знаменитые артисты проездом останавливаются. Удобно: посольство расположено в 15 минутах ходьбы.

Королева Елизавета II имеет недвижимость в Москве Фото: instagram.com/lina_dolcevita/

Эх, жаль, конечно! Было бы приятно, гуляя по центру, встретить кого-то из британской королевской семьи. Выгулять собак вместе с Софи Уэссеской, попить кофе перед работой в ближайшем шалмане с принцессой Евгенией, разделить шаурму пополам с принцем Гарри или под пиво поговорить об операциях в Афганистане с герцогом Кембриджским Уильямом.

С другой стороны, не так все просто. Это ж каждый раз, проходя мимо детской площадки, где обсуждают детское питание Кейт Мидллтон и Меган Маркл, кланяться надо будет! А если сама «бабушка» навстречу? Тогда и вовсе — мужчины на одно колено, ручку целовать! А супруге моей вдобавок придется научиться делать книксен, который в джинсах или летнем сарафане не очень-то и исполнишь. Все же видели, как Тереза Мэй на приеме опозорилась? Скажу так, по здравому размышлению: не нужны мне такие соседи! Одни с ними хлопоты, а толку никакого. Ни стремянку попросить, ни дрель одолжить!

В последний раз Елизавета Вторая была в России в 1994-м. Но мы знаем теперь: если вдруг откажут в гостевых апартаментах в Константиновском дворце или всемирно известных отелях, гражданка Елизавета Виндзор всегда может переночевать в одной из своих квартир.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»