Смертельный вирус энцефалита обнаружен в США
Министерство здравоохранения и социальных служб США предупредило о найденном во Флориде редком вирусе. Об этом сообщает издание Science Alert.
Обнаруженный вирус называется EEEV (восточный конский энцефалит). Он распространен в отдаленных болотистых местностях Южной Америки, но из-за глобального потепления может распространиться на север.
Ученые нашли вирус в цыплятах, используемых для отслеживания распространения инфекционных болезней. Его переносят зараженные комары. После укуса вирус очень быстро поражает головной мозг, и может наступить летальный исход.
Уточняется, что из-за редкости вируса вакцина для борьбы с ним еще не создана. Ученые будут работать над этой проблемой в ближайшем будущем.
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