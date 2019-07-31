Столичные власти приостановили незаконные работы в усадебном доме
В усадебном доме на улице Таганской приостановлены незаконные работы. Информацию об этом сообщили в Мосгорнаследии. Здание относится к постройке XIX века.
— На горячую линию Департамента культурного наследия Москвы поступило обращение по вопросу законности ведения ремонтных работ в доме по адресу: ул. Таганская, дом № 7, — прокомментировал руководитель ведомства Алексей Емельянов.
В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий подтвердился факт проведения несогласованных работ по фасадам здания. На данный момент специалисты направили официальное предписание на приостановку всех работ.
— Самовольное проведение работ в памятнике недопустимо, потому что может привести к искажению его исторического облика. В настоящий момент благодаря нашей совместной работе с горожанами незаконный ремонт остановлен, ведется работа по возбуждению дела об административном правонарушении, — сказал Алексей Емельянов.
К слову, этот усадебный дом является объектом культурного наследия, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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