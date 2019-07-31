СК завел дела по фактам нападения на полицейских на акции 27 июля
Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации по фактам нападения на сотрудников правоохранительных органов в ходе несогласованной акции в центре Москвы 27 июля. Об этом проинформировала представитель столичного ГУ СК Юлия Иванова.
— В Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Москве возбуждено и расследуется три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), а также проводится ряд процессуальных проверок по фактам применения 27 июля 2019 года насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии в ходе несанкционированного митинга в городе Москве, — указано в сообщении.
Сообщается, что многие участники протестной акции заранее готовились к силовому сценарию несогласованного мероприятия. Об этом свидетельствуют найденные у них баллончики со слезоточивым газом и колюще-режущие предметы, включая ножи и молотки.
— Наличие этих предметов свидетельствует о том, что указанное мероприятие было хорошо организовано и явно имело соответствующий наклон, — заявил заместитель начальника полиции ГУ МВД России по столице Александр Половинка.
Ранее в Сети было распространено видео, на котором у участника несогласованного митинга изымают целый арсенал подобных предметов: несколько ножей, баллончик со слезоточивым газом, противогаз и молоток.
Согласно имеющейся информации, на данный момент возбуждены три уголовных дела по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. В первом случае участник несанкционированной акции распылил баллончик со слезоточивым газом, во втором — в полицейских был брошен кусок гранитного бордюра. В третьем случае, по версии следствия, участник митинга метнул в сотрудников полиции мусорный бак.
Кроме того, Следственным комитетом возбуждено дело по статье 212 УК РФ «Массовые беспорядки». Согласно информации, которой располагают правоохранительные органы, неизвестные лица накануне акции начали размещать в Сети призывы принять в ней участие, «заведомо допуская, что такие действия могут спровоцировать массовые беспорядки».
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