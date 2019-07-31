Еще один смелый прогноз

Владельцы автомобилей знают, что стоит только помыть машину, как сразу же попадешь под дождь, и можно мыть снова (второй раз это почему-то не работает). А мой журналистский опыт говорит, что сколько раз про погоду напишешь, столько раз и сядешь в лужу, даже если дело происходит в декабре. Это какая-то обратная зависимость: вот сочиняешь заметку, как спасаться от жары, а за окном уже дождь накрапывает, и понятно, что это на неделю. Заметка про зонтики, наоборот, способна вызвать солнце. Прям хоть не берись... Но что делать, если погода не оправдала возложенных на нее прогнозов, и вместо июля у нас дождливый сентябрь, а перспективы на август туманны — в прямом и переносном смысле. Ждать октября с буранами и метелями! Этот июль нас подготовил к осенней прохладе, и она уже не станет шоком: всего лишь осень началась в этом году пораньше. Всего лишь. Зато скоро бабье лето, в багрец и золото одетые леса...

К тому же, как говорит наш главный редактор, «что там осталось-то: сентяберь, октяберь — вот тебе и май!» Поэтому думайте о весне, хватит страдать о лете. Его не будет, это уже точно.