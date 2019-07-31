Рисунок на стене

Двое парней в толстовках и капюшонах сжимают в руках баллончики и самовыражаются на стене одного из гаражей в пригороде столицы. Сейчас такие «художества» все реже можно увидеть в городе, но они все равно встречаются. Среди них есть как завораживающие «полотна» со смыслом, так и откровенный вандализм. Историю этого направления не имеет смысла пересказывать, она достаточно длинна. Но стоит упомянуть, что в основе его лежит протест.

Но где и как провести границу между искусством и вандализмом, и надо ли? Надо. Ведь искусство должно быть со смыслом.

Несколько лет назад в центре столицы появились граффити, одно из них, на Большой Дмитровке, посвящено балерине Майе Плисецкой. Глаз оторвать невозможно, хочется рассмотреть каждую деталь. Но далеко не все граффити так завораживают.

Столичное правительство впервые утвердило правила нанесения граффити на московских домах. Надеюсь, благодаря этому многие стрит-художники откроют для себя город и город откроется им.