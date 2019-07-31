Россияне высказались о причинах возникновения рака легкого
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследования, в ходе которых выяснилось, что именно граждане страны считают причинами возникновения рака легкого.
В первую очередь респонденты назвали плохую экологию. Второй причиной возникновения рака опрошенные считают курение. Далее идут нездоровая пища, дурная наследственность и алкоголь.
Как передает ТАСС, исследования были публично представлены во время доклада на пресс-конференции, приуроченной к будущему Всемирному дню борьбы с раком легкого, который отмечается 1 августа.
Ранее сообщалось, что, исходя из опроса ВЦИОМа, в одинаково сложном лечении всех видов рака уверены 56 процентов россиян.
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