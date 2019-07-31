Максим Виторган рассказал, как справляется со стрессом
• 16:10 • 31 июля 2019
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Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Максим Виторган рассказал о посещении центра здоровья в Подмосковье. В социальных сетях режиссер разместил несколько фото: на первом ему ставят капельницу, на втором он сидит в ледяной бочке, сообщает «Утро.ру».
Режиссер отметил, что после процедур выглядит отдохнувшим.
В СМИ появилась информация, что Виторган отправился в клинику, чтобы пройти курс детокса и антистресса.
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