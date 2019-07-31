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Общество

Похороны Владимира Кара-Мурзы завершились в Москве

Максим Землянский
• 16:35 • 31 июля 2019
Журналиста похоронили рядом с его отцом
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Журналиста похоронили рядом с его отцом
Фото: Скриншот видео на YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=SO8xmeQkYnQ

Журналиста и историка Владимира Кара-Мурзу – старшего 31 июля похоронили на Даниловском кладбище в Москве рядом с отцом.

На церемонии присутствовали друзья, поклонники и коллеги покойного. Они вспоминали журналиста, говорили о его исключительной интеллигентности и других человеческих качествах. Об этом передает РИА Новости.

Напомним, что Кара-Мурза — старший скончался 28 июля. Журналисту было 59 лет.

СПРАВКА «ВМ»

Владимир Кара-Мурза — старший родился 24 октября 1959 года. Окончил исторический факультет МГУ по специальности «преподаватель истории новейшего времени».

В 1992–1993 годах работал сначала старшим редактором, а затем корреспондентом еженедельной программы «Итоги» на РГТРК «Останкино».

В сентябре 1993 года перешел в телекомпанию НТВ, где проработал до 2001 года.

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