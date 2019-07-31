Похороны Владимира Кара-Мурзы завершились в Москве
Журналиста и историка Владимира Кара-Мурзу – старшего 31 июля похоронили на Даниловском кладбище в Москве рядом с отцом.
На церемонии присутствовали друзья, поклонники и коллеги покойного. Они вспоминали журналиста, говорили о его исключительной интеллигентности и других человеческих качествах. Об этом передает РИА Новости.
Напомним, что Кара-Мурза — старший скончался 28 июля. Журналисту было 59 лет.
СПРАВКА «ВМ»
Владимир Кара-Мурза — старший родился 24 октября 1959 года. Окончил исторический факультет МГУ по специальности «преподаватель истории новейшего времени».
В 1992–1993 годах работал сначала старшим редактором, а затем корреспондентом еженедельной программы «Итоги» на РГТРК «Останкино».
В сентябре 1993 года перешел в телекомпанию НТВ, где проработал до 2001 года.
Читайте также: «Человек без страха и упрека»: коллеги вспомнили, каким был Владимир Кара-Мурза