Ирина Хакамада рассказала, как не бояться смерти и оставаться оптимистом
Российский журналист и экономист Ирина Хакамада рассказала подписчикам, как оставаться оптимистом и не бояться собственной смерти.
— Вы идете по дороге, случайно наступаете на муравья, он помирает. У муравья была своя повестка дня. Он собирался на работу, принести куда-то свою палочку, может быть даже встретиться с маткой, высказать ей свое почтение. Вдруг раз, и вы наступили. Вот также Вселенная убирает вас. Вам кажется, что это целых 70-100 лет, но на самом деле это секунда, — приводит пример Хакамада, отвечая на вопрос о счастье.
По ее мнению, люди остаются вечными во Вселенной на уровне атомов, молекул.
По ее словам, и мы и муравьи, состоим из молекул и атомов, все наши вибрации и все, что у нас есть – это часть Вселенной.
— Поэтому вы не уходите, вы вечные. Вы остаетесь частью Вселенной! — подытожила Хакамада в Instagram.