Сибирские шаманы будут тушить пожары в лесах молитвами
Председатель правления межрегиональной организации шаманов «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев заявил, что более 40 служителей культов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области проведут специальные обряды для тушения пожара в лесах Сибири. Они будут вызывать дождь.
По словам Цырендоржиева, в настоящее время шаманы выясняют, на территории каких именно местностей горят леса. Встреча состоится на байкальском острове Ольхон.
К помощи в тушении пожаров присоединяются не только сибирские шаманы, буддийские священнослужители — ламы объявили, что тоже готовы совершить обряд призыва дождя на горящую тайгу, передает ТАСС.
Они отмечают, что для выполнения сверхъестественного действия им нужны точные координаты мест, где горят леса.
Читайте также: Владимир Путин приказал военным подключиться к тушению пожаров в Сибири